Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял поправки к закону, предусматривающие закрытие церковного телеканала «Шогакат».

Законодательные изменения были разработаны депутатами от правящей фракции Тагуи Казарян и Сисаком Габриеляном.

Проект поправок к закону «Об аудиовизуальных медиа» предусматривает сокращение количества общественных вещателей, предусмотренных действующим законом, до двух, и одновременно отменяет требование о содержании программ образовательно-культурной направленности.

Из обоснования законопроекта становится ясно, что речь идет об отказе от духовно-просветительской телекомпании «Шогакат» (ААЦ — учредитель ООО «Телекомпания Шогакат» — ред.) и исключении ее из общественного мультиплекса. (SputnikАрмения)