Тела трех военнослужащих ВС Армении с огнестрельными ранениями найдены на боевом посту одной из воинских частей, дислоцированных на юго-восточном направлении. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Минобороны.

Как передает Спутник-Армения, согласно официальному источнику, 19 августа около 02:15 на охраняемой территории одной из воинских частей были обнаружены тела Мурада Мурадяна (2002 г.р.), Левона Арутюняна (2002 г.р.) и Гора Саакяна (2002 г.р.). Подробности происшествия выясняются.

Министерство обороны Армении выразило соболезнования родным и сослуживцам погибших военнослужащих.