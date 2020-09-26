В Армении COVID-19 распространился в средних школах

В Ереване тест на коронавирус трех учителей первых классов школы №166 имени А.Микояна оказался положительным.

Как передает Report со ссылкой на News.am, об этом заявила заместитель начальника управления по связям с общественностью и информации Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Офелия Камавосян.

«Классы, в которых они преподавали, уже перешли к удаленному методу обучения. Нормальный учебный процесс в школе продолжается», — заявила О.Камавосян.

По ее словам, случаи заражения коронавирусом, выявлены и в других областях Армении, например, в средней школе города Ноемберян Тавушской области.

| 2020-09-26T21:58:12+04:00 26 сентября 2020, 23:09|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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