В Армении COVID-19 распространился в средних школах

В Ереване тест на коронавирус трех учителей первых классов школы №166 имени А.Микояна оказался положительным.

Как передает Report со ссылкой на News.am, об этом заявила заместитель начальника управления по связям с общественностью и информации Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Офелия Камавосян.

«Классы, в которых они преподавали, уже перешли к удаленному методу обучения. Нормальный учебный процесс в школе продолжается», — заявила О.Камавосян.

По ее словам, случаи заражения коронавирусом, выявлены и в других областях Армении, например, в средней школе города Ноемберян Тавушской области.