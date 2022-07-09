Министерство здравоохранения Аргентины расширит кампанию по вакцинации от коронавируса на детей от шести месяцев.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Получив рекомендацию по использованию от Национального управления по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями, выступающего в качестве национального регулятора, Минздрав приступит к вакцинации от COVID-19 детей начиная с шести месяцев», — говорится в сообщении. Ранее в Аргентине прививали от коронавируса детей от трех лет. Для иммунизации самой младшей возрастной группы будет использоваться препарат американской компании Moderna.