В Apple Music появятся музыка без потери качества и пространственное аудио

Компания Apple представила обновленный фирменный сервис Music. В нем будет доступно аудио без потери качества.

С июня 2021 года в Apple Music появится поддержка композиций в качестве Hi-Fi, а также возможность слушать музыку с функцией «Пространственное аудио» и объемным звучанием Dolby Atmos. По умолчанию Apple Music автоматически воспроизводит треки Dolby Atmos на всех наушниках AirPods и Beats с чипом H1 или W1, а также на встроенных динамиках последних поколений смартфонов iPhone, планшетов iPad и компьютеров Mac. На старте пользователям предложат более 75 млн песен в lossless-формате, число композиций в оригинальном качестве будет постепенно расти.

Для треков Hi-Fi станет использоваться кодек ALAC (Apple Lossless Audio Codec), разработанный компанией для сжатия цифровой музыки без потери качества. Подписчики смогут самостоятельно выбрать в приложении качество звучания от уровня CD до Hi-Resolution Lossless, причем уровень качества можно менять в зависимости от типа подключения (сотовая связь, сеть Wi-Fi и сохраненная на устройство музыка). Как отмечают в Apple, стоимость подписки после внедрения новых возможностей не изменится. (kommersant.ru)