С 1 по 5 ноября в Дубае прошел музыкальный фестиваль Best Music Fest, главным партнером которого выступил Sea Breeze Resort, сообщает #.

Самые популярные звезды российской эстрады порадовали публику своими хитами, а хедлайнерами третьего дня фестиваля — Sea Breeze Music Day стали азербайджанские артисты EMIN, Jony, Bahh Tee & Turken.

Фестиваль прошел на территории Madinat Jumeirah Fort Island. Здесь же был представлен павильон Sea Breeze Resort с флагманским проектом — Caspian Dream Liner. Гости фестиваля могли лично проконсультироваться по вопросам приобретения недвижимости на берегу Каспийского моря.

Организаторами фестиваля выступили «Русская медиагруппа» и компания Be in Music.