Жители турецкого города Анталья начали сбор подписей с требованием запретить продажу жилья и его аренду иностранцам. Петиция размещена на сайте www.change.org.

Петиция набрала 5,5 тыс. подписей. Ее авторы ставят целью собрать 7,5 тыс. подписей, чтобы «повысить шансы получить ответ на эту кампанию от принимающих решения властей».

По их мнению, из-за иностранцев в городе резко повысилась цена аренды.

Ранее сообщалось, что граждане России в октябре 2022 года купили объектов недвижимости на турецком рынке больше остальных иностранцев. Данные об этом опубликовала пресс-служба национального Института статистики (TurkStat).

По данным аналитиков, россияне купили 2023 лота на популярном курорте. На втором месте — иранцы. Граждане этой исламской республики купили 498 объектов недвижимости в Турции. На третьем месте Ирак (310 объектов), четвертые — украинцы (216). (Газета.Ру)