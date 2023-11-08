Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с инициативой сбора подписей грузинских граждан под петицией к главам стран Европы предоставить Грузии статус кандидата по вступлению в Евросоюз.

«Сегодня Еврокомиссией была принята рекомендация к Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата по вступлению в Евросоюз, но это не окончательное пока решение. Сейчас от каждого гражданина Грузии зависит, чтобы нам в декабре официально предоставили статус кандидата», — сказала Зурабишвили в среду на митинге представителей общественности, состоявшемся у президентской резиденции в Тбилиси.

Президент первой подписала петицию, в которой говорится, что граждане Грузии обращаются к европейским лидерам с просьбой предоставить стране статус кандидата в члены Евросоюза.

«Наше будущее в Европе, и этому нет альтернативы», — зачитала собравшимся текст петиции Зурабишвили.

По ее словам, сбор подписей под петицией будет проходить по всей Грузии.

Еврокомиссия в среду рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата по членству в Евросоюз.

Грузия подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 года.