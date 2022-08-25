Военные самолеты Турции, осуществлявшие миссию НАТО в небе над Эгейским морем, попали в поле зрения оптико-локационных станций F-16 ВВС Греции и были взяты на прицел.

Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщает в четверг министерство национальной обороны Турции.

По данным ведомства, инцидент имел место в 24 августа.

Наряду с двумя F-16 ВВС Турции задание НАТО выполняли самолеты AWACS и Nexus Ace.

По данным турецкого ведомства, в ответ на провокацию греческой стороны, турецкие пилоты также взяли на прицел самолеты ВВС Греции, блокировав их радарами.

«Греция продолжает курс на эскалацию ситуации, избирая в качестве мишени миссии НАТО», — констатировали источники в турецком Минобороны.

В Анкаре назвали последний инцидент частью плана Афин по дестабилизации ситуации в регионе.

О случившемся проинформировано руководство НАТО.

В Анкаре подчеркнули также, что утверждения Минобороны Греции о предыдущем подобном инциденте не отражают реалий.

Подобного рода действия Греции несовместимы с духом союзничества в рамках НАТО и создают серьезную угрозу для безопасности полетов в регионе.

Ранее греческие самолеты, также в рамках миссии НАТО, пытались перехватить F-16 ВВС Турции во время полетов над Восточным Средиземноморьем.

В связи с произошедшим военный атташе Греции был вызван в Минобороны Турции, где ему был выражен решительный протест.