В Анкаре указали, что ВС Турции поразили более 460 целей Рабочей партии Курдистана в Ираке

Вооруженные силы Турции поразили более 460 целей Рабочей партии Курдистана (РПК),  в ходе операции на севере Ирака. Об этом сообщил в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«По приблизительно 400 целям террористов были нанесены удары наземными подразделениями, более 60 целей были поражены нашими ВВС», — приводит его слова телеканал TRT.

По словам Акара, операция Анкары против РПК в Ираке «началась вчера (23 апреля) в районе населенных пунктов Метина и Авашин-Басьян, она до сих пор продолжается».(ТАСС)

| 2021-04-25T02:28:45+04:00 25 апреля 2021, 05:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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