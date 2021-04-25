В Анкаре указали, что ВС Турции поразили более 460 целей Рабочей партии Курдистана в Ираке

Вооруженные силы Турции поразили более 460 целей Рабочей партии Курдистана (РПК), в ходе операции на севере Ирака. Об этом сообщил в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«По приблизительно 400 целям террористов были нанесены удары наземными подразделениями, более 60 целей были поражены нашими ВВС», — приводит его слова телеканал TRT.

По словам Акара, операция Анкары против РПК в Ираке «началась вчера (23 апреля) в районе населенных пунктов Метина и Авашин-Басьян, она до сих пор продолжается».(ТАСС)