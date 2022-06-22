В Анкаре прошла церемония встречи наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, прибывшего с официальным визитом в Турцию.

Как передает Anadolu, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил саудовского наследного принца у входа в Президентский комплекс.

В состав турецкой делегации вошли: вице-президент Фуат Октай, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр торговли Мехмет Муш и др.

Далее начались переговоры в формате один на один и в расширенном составе.