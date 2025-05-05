Кремль считает востребованной встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Но она должна быть хорошо подготовлена, указал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Такая встреча явно на слуху. Во многом, мы считаем, она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных экспертных уровнях. Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются. Пока какой-то конкретики на этот счет нет», — сказал он в ответ на вопрос, может ли Путин встретиться с Трампом в Саудовской Аравии в мае.

Американский лидер ранее заявил, что подумает о возможной встрече Путиным в Саудовской Аравии во время визита в королевство в середине мая. Песков же пояснил, что у Путина в графике нет скорых поездок на Ближний Восток.