В Английской премьер-лиге зафиксирована вспышка коронавируса

Английская премьер-лига (АПЛ) отчиталась о последних результатах тестирования на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу лиги.

Отмечается, что тестирование проходило в период с 7 по 13 сентября. Среди футболистов, тренеров и сотрудников клубов АПЛ был проведен 2131 тест. Коронавирус был обнаружен у четырех человек. Их имена не афишируются.

Как утверждает пресс-служба АПЛ, заразившиеся COVID-19 изолированы на десять дней.

Новый сезон Английской премьер-лиги 12 сентября.