«Карабах» официально оформил чемпионство в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, это стало известно после выездного матча 32 тура против «Сабаха».

Игра на стадионе «Банк Республика Арена» завершилась вничью — 1:1.

Счёт в матче открыли гости: на 42-й минуте Редон Цица реализовал пенальти. На 73-й минуте равновесие было восстановлено — Боян Летич забил ответный мяч в ворота соперников.

Набрав 77 очков, команда из Агдама досрочно обеспечила себе золотые медали.

Таким образом, «скакуны» в 12-й раз стали чемпионами Премьер-лиги.

«Совы» же с 40 очками занимают пятое место в турнирной таблице.

Отметим, что в других матчах тура «Туран Товуз» дома сыграл вничью с «Шамахой», «Араз-Нахчыван» на выезде также поделил очки с «Сабаилом» — оба матча завершились со счётом 1:1. А «Зире» в гостях одолел «Кяпяз» со счётом 1:0.