В Англии турист cлучайно потратил $55 тыс. на бутылку пива, пишет Daily Star. Деньги мужчине все же вернули, но ему пришлось подождать несколько дней.

Как рассказал приехавший из Австралии Питер Лалор, он посетил паб в Манчестере, заказав там бутылку пива. Когда мужчине принесли счет, он не посмотрел на сумму в чеке и оплатил свой заказ картой. Однако когда турист получил на телефон уведомление, что только что потратил $55 тыс., понял, что это какая-то ошибка.

«Это самое дорогое пиво в истории», — прокомментировал Питер.

Оказалось, официант неправильно вбил сумму в терминал оплаты, добавив пару лишних нолей. Ситуацию помог разрешить менеджер заведения, но мужчине пришлось ждать несколько дней, прежде чем деньги вернулись ему на карту.

«А в моих финансах все это время была огромная дыра», — пожаловался турист.

В самом заведении извинились перед Питером и пригласили его прийти к ним еще раз. (Газета.Ру)