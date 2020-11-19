В Англии из-за пандемии зафиксирована самая высокая смертность за 10 лет

Самый высокий за 10 лет показатель смертности в период с января по октябрь зафиксирован в Англии в 2020 году из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг докладе Национальной статистической службы (ONS) Соединенного Королевства.

В нем подчеркивается, что примерно 11% всех смертей в Англии (50,012 летальных исходов) случились из-за заражения коронавирусом. Еще большее число людей ушло из жизни лишь из-за болезни Альцгеймера и проблем с сердцем. В докладе отмечается, что за первые 10 месяцев нынешнего года умерло на 37,8 тыс. человек больше, чем за этот же период в среднем за последние пять лет.

В общей сложности от коронавируса в стране умерли свыше 52,2 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в Великобритании составляет 1,43 млн. В конце октября правительство Соединенного Королевства признало, что в условиях второй волны пандемии единственный способ предотвратить резкий рост смертности — ввести новый карантин. Он начал действовать 5 ноября и должен продлиться до начала декабря.

В Англии, где проживает 84% населения 66-миллионной Великобритании, закрыты пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы, магазины, за исключением тех, которые торгуют продуктами питания или предметами первой необходимости. Разрешены встречи не более двух человек, не проживающих вместе, и только на улице. Жителям Англии разрешено совершать лишь поездки на работу, к месту учебы, выходить из дома за продуктами и предметами первой необходимости, а также для занятий спортом или оказания помощи другим людям. Разница с первым карантином, который был введен в марте этого года и начал ослабляться лишь в мае, заключается в том, что сейчас продолжают работать детские сады, школы, многие университеты, парламент и суды.