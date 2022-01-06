Стрельба началась в четверг в Алмате, где несколько суток не стихают массовые протесты. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По его словам, военные в Алмате потребовали по громкоговорителям от участников протестов покинуть площадь Республики и предупредили, что начнут стрелять. «Всем покинуть площадь, открываем огонь», — прозвучало из громкоговорителей.

Очевидцы сообщают, что военные ведут огонь по людям и машинам. «Огонь не стихает на площади уже минут 15, стреляют по людям, которые пришли на площадь, стреляют по машинам. Раненые точно есть. По убитым — непонятно, туда не подойти», — сказал один из очевидцев.

Собеседники агентства подтвердили, что военные мгновенно окружили площадь и начали спецоперацию, не выходя из машин. Они потребовали покинуть площадь и предупредили об открытии огня.

По словам очевидцев, со стороны площади Республики раздаются сильные взрывы. «Те, кто бежит со стороны площади, говорят, что силовики стреляли по протестующим, и видели, как некоторые точно падали», — сказал один из собеседников ТАСС.