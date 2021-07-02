Прокуратура Тираны расследует дело о шпионаже, подозреваемыми в котором являются двое граждан России и пятеро граждан Чехии. Их подозревают в сборе разведывательной информации во время ежегодных учений США с участием стран НАТО Defender Europe, передаёт издание Exit.

По данным албанской редакции Euronews, следствие подозревает, что россияне собирали во время учений конфиденциальную информацию о действиях неназванного иностранного правительства, в то время как чехи могли фотографировать штаб НАТО в Кучове и американских военных в городе Дурресе.

Один из подозреваемых – 47-летний Владислав Черкасов, сообщает канал. 21 мая на въезде в Албанию у него был обнаружен беспилотник, при этом он направлялся в Дуррес, где в это время проходили учения. Он покинул страну через три дня. Второй подозреваемый, Георгий Буданов, въехал в страну 1 марта. Он остановился в окрестностях Орикума, где проходили учения. И был депортирован 10 мая.

Подозреваемые чехи въехали в страну 1 мая. Один из них арендовал автомобиль, на котором они 10 дней перемещались по стране. Они делали остановку у военной базы в южной Албании.

Учения США «Дефендер Юроп» (Defender Europe) проходят ежегодно, в них отрабатывается отражение удара по европейским странам вероятным противником, расположенным в направлении России. В 2021 году в учениях принимали участие 26 стран, логистические центры операции были расположены в Албании, Германии, Греции, Словении и Хорватии. Они проходили с конца апреля до 26 июня. Российское Министерство обороны назвало их крупнейшими за 30 лет и сообщило, что «внимательно наблюдает» за ними. (Голос Америки)