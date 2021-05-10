В Афганистане прогремели еще два взрыва

По меньшей мере два мирных жителя погибли, еще девять пострадали в результате подрыва автобуса в восточной афганской провинции Парван. Об этом со ссылкой на МВД Афганистана в понедельник сообщил телеканал 1TV.

По его данным, инцидент произошел в районе Джабаль Сарадж. Сведений о состоянии пострадавших телеканал не приводит.

Также заминированный автомобиль взорвался на окраине города Фарах, административного центра одноименной провинции. Двое военнослужащих афганской армии погибли, еще пятеро получили ранения.

По сведениям канала, взрыв произошел на базе. Данных о состоянии пострадавших солдат пока нет.

Ранее сообщалось, что 16 человек погибли, еще 41 получил ранения в результате подрыва автобуса в южной афганской провинции Забуль. (ТАСС)