В Афганистане начали процесс освобождения 400 талибов

«Вчера правительство Исламской Республики Афганистан освободило 80 осужденных талибов из тех 400, освобождение которых санкционировала Лойя Джирга для ускорения усилий по ведению прямых переговоров и прочного прекращения огня по всей стране», — говорится в заявлении офиса в Twitter.

Ранее телеканал Tolo News сообщал, что в воскресенье, 9 августа, члены общенационального собрания народных представителей Афганистана (Лойя Джирга) приняли решение освободить оставшихся 400 членов радикального движения «Талибан». Позднее телерадиовещательная компания Афганистана RTA со ссылкой на источники сообщила, что переговоры могут начаться 16 августа.(РИА Новости)