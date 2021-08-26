Боевики радикального движения «Талибан» лишили охраны главу Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллу Абдуллу и экс-президента страны Хамида Карзая. Об этом в четверг сообщила телекомпания CNN.

По информации ее источника, в понедельник талибы конфисковали автомобили Карзая и отобрали оружие у его телохранителей. После этого бывший глава государства переехал в дом Абдуллы Абдуллы, где в среду прошел обыск. В результате оба члена Координационного совета по мирному переходу власти от прежнего правительства к «Талибану» остались без охраны.

Как отмечает CNN, Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом.