Если на сегодня население Азербайджана составляет 10 млн 200 тыс. человек, то в 2040 году этот показатель достигнет 12 млн 500 тыс. человек.

Как сообщает #, об этом сказал премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем пленарном заседании парламента во время обсуждения отчета о деятельности правительства в 2022 году.

Премьер-министр отметил, что в этом году потребление воды составит в среднем 21 млрд кубометров, однако в 2040 году потребность в воде вырастет в 2,1 раза до 44 млрд кубометров.

«Необходимо сформировать культуру использования воды. Прошло время напускного полива полей, воду необходимо экономить», — добавил А.Асадов.