Поставки российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза в 2023 году выросли на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом. С января по июль страны ЕС выкупили более половины российского сжиженного природного газа на рынке, свидетельствует отчёт неправительственной правозащитной группы Global Witness.

Согласно отчёту, Испания и Бельгия стали крупнейшими покупателями природного сжиженного газа из России после Китая. Это происходит на фоне обрушения поставок трубопроводного газа. При этом ни Испания, ни Бельгия, вероятно, не являются основными потребителями этого газа, их закупки обеспечивают остальные страны блока, пишет The Guardian.

В Global Witness заявляют, что закупка природного газа из России фактически спонсирует продолжение войны в Украине. За чуть больше чем половину 2023 года Россия получила за сжиженный газ от стран ЕС около 5,3 млрд евро. Ранее статистика свидетельствовала, что закупки сжиженного газа из России выросли и в 2022 году, когда полномасштабное вторжение в Украину уже началось.

В 2022 году Россия была третьим по объёму поставщиком сжиженного газа в ЕС после США и Катара, отмечал американский Институт энергетической экономики и финансового анализа. Основными покупателями российского газа в Европе тогда были Франция, Испания и Нидерланды. (svoboda.org)