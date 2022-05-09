Предстоящий фильм «Мир Юрского периода: Господство», мировая премьера которого состоится в июне 2022 года, станет последним для франшизы. Об этом сообщил исполнитель главной роли в проекте Крис Пратт, передает Screenrant.

«Я действительно думаю, что это конец. Все сюжетные линии сходятся таким образом, что это очень похоже на финал», — подчеркнул он.

По сюжету грядущего блокбастера после уничтожения острова Нублар динозавры вырвались на свободу и заполнили планету. Лента станет шестой для франшизы, запущенной в 1993 году Стивеном Спилбергом. (gazeta.ru)