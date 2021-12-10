С начала 2021 года более 4,4 тысяч мигрантов погибли при попытке добраться до стран, где они собирались начать новую жизнь, сообщила Международная организация по миграции (МОМ), передает ТАСС.

Согласно информации, с 2014 года число смертей превысило 45,4 тысяч. С учетом десятков погибших в ДТП в Мексике в минувший четверг мигрантов, число смертей в 2021 году превысило 4 470. В текущем году смертность выше, чем в прошлом, когда погибли по меньшей мере 4 236 мигрантов.

По данным организации, на Европу в 2021 году пришелся самый высокий показатель с 2018 года — 2 720 случаев смерти. Попытка добраться до европейских стран через Средиземное море унесла 1 315 жизней, маршрут из Африки на Канарские острова — 937, дорога из Турции в Грецию — 41. В Америке с начала текущего года погиб 1 121 мигрант, что также выше прошлогодних показателей.

«Массовые трагедии, связанные с миграцией, все больше превращаются в обыденное явление», — с тревогой сообщили в организации.

Отмечается, что государства призвали выработать политику и практику, направленную на снижение риска, которому вынуждены подвергаться многие люди на миграционных маршрутах.