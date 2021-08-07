Сказать, что это было омерзительно, значит, ничего не сказать. Экс-кандидат в президенты Армении , лидер Конструктивной партии Армении Андреас Гукасян заявил, что в январе-феврале из села Шурнух азербайджанцы выкрали ребенка, подвергли сексуальному насилию, после чего вернули в село. Расчет этого политика, который давно и активно выступает в качестве критика действующей армянской власти, был прост — сыграть на чувствах той части граждан РА, которая чувствует себя униженной после поражения в 44-дневной войне.

Ровно по той же причине в конце мая 2021 года Гукасян призвал население страны начать акцию гражданского неповиновения против подписания соглашения с Азербайджаном, которое он считает «шагом к сдаче Нагорного Карабаха». Безусловно, он знал о том, что по итогам 44-дневной войны сложилась совсем иная геополитическая ситуация. Знал он и о том, что глупо и спекулятивно рассуждать о «сдаче Нагорного Карабаха», который никогда не был признан не одним государством мира, включая Армению.

Наконец, он прекрасно знал о том, что «сдавать», по сути, уже нечего. Азербайджан вернул себе контроль практически над всеми ранее оккупированными территориями. Под контролем карабахских сепаратистов пока остался город Ханкенди, где проживает 25 000 жителей. Но и это временно. Ведь распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 7 июля 2021 года созданы Восточно-Зангезурская и Карабахская экономические зоны. Теперь весь Нагорный Карабах, включая Ханкенди, это территория Карабахской экономической зоны нашей страны.

Одним словом, еще тогда Гукасян понимал, что врет, призывая граждан РА к бессмысленной акции неповиновения. Но тогда свою акцию он приурочил к борьбе на внеочередных парламентских выборах. На которых Конструктивная партия Армении вошла в предвыборный блок «Свободная Родина». Парадокс, но Гукасян, активно призывавший в свое время к свержению режима Сержа Саргсяна, устроивший бессрочную голодовку на проспекте Баграмяна перед зданием Национальной академии наук, после того как ЦИК Армении отказался удовлетворить его требования: признать недействительной регистрацию кандидатуры третьего президента Армении, по сути выступал с единой позиции с Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном.

Они все пытались сыграть на чувствах армянского народа, называя Никола Пашиняна капитулянтом и сваливая лично на него вину за все беды РА, включая поражение в 44-дневной войне. Каков был итог этих потуг? Пашиняновская партия «Гражданский договор» получила на досрочных выборах голоса почти 54% пришедших на избирательные участки граждан Армении. А знаете, сколько получил блок «Свободная Родина»? Ничтожные 0, 24% голосов.

Это было фиаско. Но, как это обычно бывает, виновные в нем не хотят честно смотреть на отражение в зеркале, предпочитая обвинять в том, что на них глядит весь мир. Вот и Гукасян, даже после позорных итогов досрочных парламентских выборов, не угомонился. Он выступает с огульной критикой в адрес действующей власти, попутно поливая грязью Россию. И нам бы не было дела до выкрутасов этого политического лузера, если бы он не перешел «красную черту», придумав фейк про то, что «в январе-феврале из села Шурнух азербайджанцы выкрали ребенка, подвергли сексуальному насилию, после чего вернули в село».

В итоге, даже в Армении, где соврать про Азербайджан является делом привычным и даже встречающим понимание, ужаснулись цинизму и лжи Гукасяна. Сообщения о том, что в Шурнухе похитили ребенка, не соответствуют действительности, сказал пресс-секретарь СК Армении Вардан Тадевосян. «Я поговорил с нынешним и прежним главой управления СК по Сюнику (Зангезур — прим. Минвала). Они сообщили, что такой информации у них нет, уголовного дела также нет, это просто слухи», — сказал он.

Староста села Шурнух Акоп Аршакян также опроверг эту информацию и призвал не верить подобным слухам. «Ничего такого не было. Я бы узнал одним из первых, случись такое. Некрасиво на таком пиариться», — сказал Аршакян. Вот так. Фейк Андреаса Гукасяна был разоблачен и осужден самими армянами. Ему, с учетом готовности беззастенчиво врать , можно не только играть роль лузера на армянской политической арене, но и попробовать себя в иной ипостаси.

Ведь, фейк про «изнасилованного армянского мальчика из Шурнуха» поразительно похож на фейк про «распятого мальчика из Славянска», который в июле 2014 года показывал российский «Первый канал». Так что, Гукасян вполне может попробовать себя на Первом. Даже в роли «изнасилованного азербайджанцами мальчика». От него, судя по всему, можно ожидать любой глупости и лжи.