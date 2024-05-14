В суд подан иск по поводу продления меры пресечения в отношении Аркадия Гукасяна — бывшего «президента» незаконного сепаратистского режима в Карабахе.

Как сообщает АПА, в Бинагадинском районном суде были рассмотрены ходатайство и представление прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным следствием.

Было предложено продлить меру пресечения в отношении Аркадия Гукасяна еще на несколько месяцев, аргументированного продолжением предварительного следствия по крупному уголовному делу.

Суд удовлетворил ходатайство и представление.

Согласно решению, срок содержания под стражей А.Гукасяна продлен на 5 месяцев.

Кроме того, в суд поступило представление о продлении срока ареста еще одному сепаратисту, находящемуся под арестом в Баку.

Напомним, правоохранительные органы Азербайджана арестовали и доставили в Баку лидеров незаконного режима в Карабахе — Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего «министра иностранных дел» Давида Бабаяна, а также «председателя парламента» Давида Ишханяна, генералов Лёву Мнацаканяна, Давида Манукяна и бывшего «государственного министра» Рубена Варданяна.