Вызывает буквально оторопь новое заявление МИД Армении, у которого нет руководителя – министра.

«В связи с участием дипломатических представителей некоторых стран в организованном 9-10 июля властями Азербайджана визите на оккупированные территории Нагорного Карабаха в Министерство иностранных дел Республики Армения были приглашены руководители соответствующих дипломатических миссий», — сообщает Радио Азатутюн.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, послам были переданы ноты, адресованные правительствам их стран, в которых, в частности, было отмечено, что Республика Армения «считает абсолютно неприемлемым посещение аккредитованными в Азербайджане дипломатическими представителями оккупированных территорий Арцаха, в том числе Гадрута и исторического центра Арцаха — города Шуши, подвергшихся этническим чисткам, в отношении населения которых вооруженными силами Азербайджана были совершены военные преступления и массовые зверства».

«Было подчеркнуто, что власти Азербайджана подобными мероприятиями пытаются легитимизировать агрессию против народа Арцаха и укрепить собственные утверждения о решении конфликта посредством применения силы. В ходе всех встреч было подчеркнуто, что вовлечение дипломатических представителей в подобные визиты противоречат духу взаимоотношений Республики Армения с указанными странами, а также позиции сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В связи с этим Армения настоятельно призывает воздержаться от любых действий, которые могут оправдать применение силы и тем самым подорвать мир и безопасность в регионе», — говорится в заявлении.

Внешнеполитическим ведомством Армении инициированы шаги по доведению вышеупомянутой позиции Республики Армения также до столиц соответствующих государств, аккредитовавших свои дипломатические представительства в Армении по совместительству.

Известно, что послы 46 стран, аккредитованных в Баку, по приглашению правительства Азербайджана 9-10 июля посетили Шушу.

Возникает вопрос – если нет министра, то кто всё это понаписал? Кто ответственен за это? Если эти ноты идут от имени МИД, значит это официальная позиция Армении. Но позвольте, Армения ни на каких уровнях не признает «Республику Арцах»! Как же тогда прикажете понимать такие формулировки МИД Армении, как «оккупированные территории Арцаха»? Где тут хотя бы минимальная логика? Понимают ли сотрудники МИД Армении, что написали полную бессмыслицу – потому что надо сначала официально признать «НКР», чтобы раздача этих нот приобрела хоть какой-то смысл? И еще интересно – согласован ли этот шаг МИД с Пашиняном, или и для него это сюрприз?

Эту необычную ситуацию согласился прокомментировать для # один из ведущих азербайджанских политологов, депутат парламента Расим Мусабеков:

— Нести ахинею старая привычка армянских политиков и дипломатов. Там остался на время один из заместителей министра МИД Армении, наверное, ноты подписывал он. Но, в сущности, не имеет значение кто и что по данному вопросу предъявил. МИД Азербайджана в полном соответствии с международным правом обратил внимание, что Армения не то, что протестовать против посещения послами города Шуши, но даже комментировать это не вправе.

Полагаю, что уважающие себя послы, которым армяне выкатили наглую ноту, должны вернуть ее, как не имеющие под собой никакого основания, или как минимум просто отмахнуться от нее.

Армян просто взбесило, что в поездке в Шушу приняли участие представители Греции, Ирана, Грузии, которых Ереван привык считать сочувствующими или даже союзными странами.

МИД Армении преподносит как поддержку своей позиции неучастие в посещении Шуши послов стран-сопредседателей Минской группы. Пускай утешают себя этим. Но очевидно, что зарубежные дипломатические представительства больше интересует конкретная работа Азербайджана по восстановлению освобожденных от армянской оккупации территорий, чем абсурдные и не имеющие никакой международной легитимности армянские притязания.

Сами армянские СМИ с горечью пишут, что за все 30 лет их контроля над Карабахом ни один иностранный дипломат не ступил туда ногой.