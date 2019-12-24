Утверждено Положение об информационной системе «Электронное сельское хозяйство»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Положения об информационной системе «Электронное сельское хозяйство».

Согласно указу, министерству сельского хозяйства совместно с Госагентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручается обеспечить организацию, проведение и эффективное использование информационной системы; совместно с Особой службой государственной охраны — принять необходимые меры для обеспечения безопасности информационной системы «Электронное сельское хозяйство».

Госагентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручается обеспечить координацию информационной системы «Электронное сельское хозяйство» с соответствующими государственными информационными системами и ресурсами.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.

| 2019-12-24T10:22:58+00:00 24 декабря 2019, 10:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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