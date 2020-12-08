Утвержден состав Попечительского совета Фонда “YAŞAT” — СПИСОК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 декабря подписал распоряжение об утверждении состава Попечительского совета Фонда «YAŞAT» по обеспечению помощи раненым при защите территориальной целостности Азербайджана и семьям шехидов.

В соответствии с распоряжением, Попечительский совет Фонда «YAŞAT» утверждается в нижеследующем составе:

Абдуллаев Чингиз Акиф оглу

Ализаде Севиндж Аскерхан гызы

Асланов Новрузали Давуд оглу

Ашина Масуд

Ибрагимов Мансум Исрафил оглу

Искендеров Анар Джамал оглу

Гасымов Балакиши Алекпер оглу

Новрузов Джахангир Муталлиб оглу

Рамалданов Шаир Рамалдан оглу

Сафаралиева Рена Теймур гызы

Зекиев Ильхам Азизага оглу