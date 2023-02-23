В Бакинском Книжном Центре состоялась презентация книги великого румынского поэта, последнего европейского романтика, основоположника современного румынского литературного языка Михая Эминеску, организованная Союзом Писателей Азербайджана и Посольством Румынии в Баку, сообщает #.

Книга называется «Утренняя звезда» и состоит из избранных стихотворений и одноименной поэмы.

Это издание Союза Писателей Азербайджана опубликовано Издательско-Полиграфическим Домом «Мутерджим». Основная часть переводов выполнена Салимом Бабуллаоглы (на основе подстрочников Жали Исмаил с румынского). В то же время в книгу вошло несколько переводов Фариды Гаджиевой с русского. Переводы подготовлены при поддержке известного общественного деятеля, доктора юридических наук Вугара Новрузова.

Также в книге заняли место иллюстрации художника Айхана Расула на основе стихов Эминеску.

Церемонию презентации открыл вступительной речью ведущий Джейхун Али. Затем выступили руководитель Бакинского Книжного Центра Гюнель Анаргызы, председатель Союза Писателей Азербайджана Анар, посол Румынии в Баку Василе Соаре.

А затем прозвучали стихи Эминеску в исполнении Салима Бабуллаоглу и Джейхуна Али на азербайджанском языке.

Несколько своих переводов, выполненных с русского языка из Эминеску, также озвучила и Фарида Гаджиева. Чтение сопровождалось композициями выдающихся румынских и европейских композиторов в исполнении пианиста Фагана Гасанли – Думитру Бугича, Владимира Косма, Эуген Дога и Бела Бартока, а также композициями на основе румынских мотивов.

Салим Бабуллаоглу подарил послу Василе Соаре рукописи рабочих версий, сделанные во время работы над переводами Эминеску, а также оригинал одной из иллюстраций, вошедшей в книгу.

В мероприятии приняли участие Народный писатель Чингиз Абдуллаев, депутат, руководитель Комитета Культуры Парламента Ганира Пашаева, народный депутат Фазиль Мустафа, а также известные литераторы, деятели искусства.

Во время мероприятия соучредитель Центра Вагифа Самедоглу Самед Векилов вручил Салиму Бабуллаоглу медаль «Вагифа Самедоглу».

В интервью # секретарь Союза Писателей Азербайджана, поэт, эссеист и переводчик Салим Бабуллаоглу прокомментировал событие:

«Считаю, что перевод и издание стихов Михая Эминеску важное событие. Во-первых, это вклад в литературно-культурные взаимоотношения наших народов. Во-вторых, это перевод с оригинального языка, и потому это особенно значимо. А вообще-то, первый раз к творчеству Эминеску обратилась поэтесса и переводчица Фарида Гаджиева, еще 20 лет назад на основе ее переводов с русского была опубликована книга поэта «Прошу дара от звезд». Примерно в те же годы на нашем родном языке была опубликована проза Эминеску в переводе с турецкого, который осуществил знаменитый историк и филолог Гюллю Йологлу. А я на основе подстрочника, подготовленного нашей дорогой коллегой, специалистом по румынскому языку и литературе Жали Исмаил, сделал первый оригинальный художественный перевод в таком обьеме. Я написал к книге обширное послесловие о переводе и о истории перевода румыноязычной литературы в целом на наш язык, и о творчестве Эминеску, также о краткой истории перевода творчества великого поэта на азербайджанский язык.

Очень радостно, что в книгу вошли сердечные слова посла Румынии в нашей стране Василе Соаре, бывшего посла Молдовы в нашей стране Георге Леука и известного общественного деятеля, доктора юридических наук Вугара Новрузова. Кстати говоря, идея о переводе Эминеску на наш родной язык принадлежит моему дорогому другу Вугару Новрузову, за что я ему очень благодарен. Мы собирались издать эту книгу еще в 2020-м году. Помешала пандемия и другие неотложные дела. А в целом, при близком участии и поддержке Вугара Новрузова мы за эти годы проделали немалую работу в связи с переводом румыноязычной литературы, издали румынский и молдавский спецвыпуски журнала «Мировая литература», перевели и издали произведения таких поэтов и прозаиков, как Аркадий Сучевьяну, Лео Бутнару, Игорь Вольницки, Николае Спетару. Есть и дальнейшие планы.

Я очень рад, что посол Румынии в нашей стране Василе Соаре близко и с отдачей участвует в этих процессах. Радует то, что в церемонии презентации принял участие посол Молдовы в нашей стране господин Есауленко. Вы знаете, что Эминеску национальный поэт как Румынии, так и Молдовы. Выражаю благодарность всем участникам, переводчикам, художнику Айхану Расулу, пианисту Фагану Гасанлы, моему молдавскому другу – поэту Николае Спетару за советы во время работы над книгой, и, конечно, Бакинскому Книжному Центру, моему дорогому коллеге Гюнель Анаргызы.

Мне вручили медаль Вагифа Самедоглу. Выражаю глубокую благодарность Центру Вагифа Самедоглу, руководителю центра, дорогой Нушабе ханым Векиловой, Самеду Векилову. Для меня очень приятно и значимо быть удостоенным этой медали…».