Звезда турецкого кино, азербайджанка Несрин Джавадзаде отдыхает в Баку.

Как сообщает #, известная актриса поделилась кадрами пребывания в столице Азербайджана на своей странице в Instagram.

Отметим, что за страницей звезды в соцсети следят 3 миллиона подписчиков.

Актриса прилетела в Баку с рабочей миссией — она приняла участие в съемках рекламного ролика «Karabakh Bouquet 1752″ для бренда Mugham Perfume.

Ролик снимали в культурной столице Азербайджана — городе Шуша.

Несрин стала лицом новой рекламной кампании аромата @Karabakh Bouquet 1752» от Mugham Perfume, посвященного исторической Победе Азербайджана во второй Карабахской войне и 270-летию основания города Шуша.

Несрин Джавадзаде — первая азербайджанка, попавшая на обложку журнала «Esquire» и единственная, кому удалось покорить турецкий кинематограф.

Каждый ее шаг активно обсуждается в соцсетях, ее наряды вызывают восхищение, ей приписывают романы с суперзвездами, но одно остается неопровержимым: Несрин – талантливая актриса и признанная красавица.

В рейтингах самых красивых азербайджанок мира она уже долгие годы находится в топ-5.

В 2019 году она впервые снялась в азербайджанском фильме, посвященному выдающемуся азербайджанскому писателю Исмаилу Шихлы и основанному на последнем романе автора Ölən dünyam («Мир мой умерший»). В фильме Несрин снялась вместе с младшим сыном народного писателя Фаррухом Шихлинским.