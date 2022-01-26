Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова, которой сегодня исполнился 51 год, встречает день рождение в «Нирване». Так называется песня из ее одноименного альбома, вышедшего в конце 2021 года SS-production при участии BEAT music.

Сегодня артистка представила клип за заглавную песню альбома, сделав подарок всем своим поклонникам в свой день рождения, сообщает #.

Айгюн Кязимова – топовая звезда азербайджанской сцены. Она не скрывает свой возраст, при том, что в 51 выглядит на 30 с небольшим. В отличии от многих других звезд, Айгюн не скрывает ни количество сделанных пластических операций, ни свою личную жизнь. Словом, никаких секретов от публики, что делает ее всенародной любимицей.

Кроме того, опять же, в отличие от большинства других наших артистов, Айгюн Кязимова всегда была трудоголиком, и свое звание оправдывает не болтовней и скандалами в соцсетях, а в звукозаписывающих студиях и на сцене.

«Я не могла придумать лучшего дня, чтобы поделиться с вами моим новым клипом!», — обращается певица к поклонникам, представляя новый клип в Интернете.

В работе над новым видео певица собрала вокруг себя профессионалов, уже сделавших себе имя — режиссировал клип Али Аббасов, монтировал видео Фуад Алишев, а над образами фантазировала модный дизайнер Эльнара де Бирбуэт.

Фанаты суперзвезды не остались в долгу — они «подарили» своей любимице целый парк! «Aygün Fan Club» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов и SS-prodiction провел акцию «50+1», приуроченную ко дню рождении певицы — поклонники звезды посадили 50 оливковых деревьев. 51-е дерево посадила сама Айгюн Кязимова! Так в поселке Говсаны появился «Парк Айгюн».

Альбом Айгюн «Я в Нирване» изрядно нашумел в сети — он стал первым азербайджанским альбомом, записанным в аудиоформате Dolby Atmos. Альбом также отметился на главной странице ITunes, о нем писали не только азербайджанские СМИ, но и российские.

Айгюн Кязимова не раз принимала участие в крупнейшем международном фестивале «ЖАРА» на побережье Каспийского моря, где исполняла как сольные песни, так и пела в дуэте с королем российской сцены Филиппом Киркоровым.

Судя по всему, в этом году певица вновь готовится порадовать зрителей «ЖАРЫ» — новыми образами, песнями, драйвом и молодостью.

Новый клип Айгюн Кязимовой можно посмотреть тут: