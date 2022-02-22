Звезда российского театра и кино Ольга Кабо призналась, что в Баку она провела незабываемые дни:

«Город принял меня гостеприимно, солнечно! На улицах прохожие улыбались и просили сфотографироваться, говорили добрые слова и одаривали комплиментами. Время перед спектаклем гуляла и наслаждалась местной вкуснейшей кухней», — призналась актриса своим подписчикам в соцсети Instagram.

Напомним, что в столице Азербайджана Ольга Кабо в паре с другой кинозвездой, латвийским актером театра и кино Иваром Калнынышом порадовала театралов спектаклем «Мастер и Маргарита» на сцене Дворца Гейдара Алиева.

По словам организаторов гастролей из компании 33 Event, в Баку Кабо наслаждалась прогулками по центру столицы, общалась с прохожими, которые останавливались, чтобы взять у звезды автограф, а также в очередной раз оценила изыски национальной кухни.

«Баку — город контрастов! Здесь гармонично уживаются старина и современность, традиции и свобода, море и горы, восток и запад», — делится актриса своими впечатлениями.

В интервью # Ольга Кабо рассказала, что всегда с большой радостью едет в Баку, любит наш город, поведала о том, что в Азербайджане у нее много друзей, но, к сожалению, из-за плотного графика актрисе не всегда удается повидаться со всеми.

«В этот раз многих смогла увидеть, очень тепло пообщались. К сожалению, многие сейчас болеют, все–таки пандемия еще не отступила, поэтому, я желаю всем крепкого здоровья и скорейшего выздоровления всем, кто болеет», — говорит актриса.

Ольга Кабо прославилась своими ролями в кино и на театральной сцене. Она также является действительным членом Ассоциации каскадеров России.