Американская актриса Кирстен Данст заявила, что с правильным произношением ее имени иногда не могут справиться даже ее давние поклонники.

В разговоре с Town and Country звезда «Человека-паука» и «Меланхолии» объяснила, что ее имя следует произносить как «Кир-стен», а не «Крис-тен» или «Кер-стин», как часто говорят. Несмотря на это, 43-летняя актриса призналась, что уже привыкла к ошибкам и не обижается: «Все перекручивают мое имя, поэтому я сдалась. Пусть будет как будет».

Данст поделилась и неприятными историями из прошлого. Так, во время съемок «Человека-паука» в 2002 году один из продюсеров без ее согласия отправил Данст к стоматологу, чтобы исправить зубы, но она отказалась, сказав, что любит их такими, какие они есть.

А после премьеры фильма в Лондоне студия Sony раскритиковала ее образ в черном платье Rodarte и темной помаде, считая, что он «слишком готический» для главной героини.