Президент США Джо Байден, комментируя высказывания по поводу его возраста, заявил, что он с годами становится только мудрее и продолжит политическую деятельность. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Кто-то сказал: «Знаете что, Байден становится старым». Так вот, единственное, что приходит с возрастом, это немного мудрости», — заявил Байден.

Он подчеркнул, что выполнял свою работу дольше, чем кто-либо и планирует продолжить это с помощью граждан США.

Байден также раскритиковал бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявив, что в годы его президентства страна теряла рабочие места.

20 ноября 2023 года Байдену исполнится 81 год.