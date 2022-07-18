Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка временно исполняющим обязанности главы СБУ.

Соответствующий указ президента №504/2022 опубликован на сайте главы государства.

«Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Зеленский своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а также отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора.

Впоследствии он объяснил свои решения и отметил, что ему доложили о результатах очередной операции против преступников, которые работали на врага.