Депутаты парламента Грузии во втором чтении проголосовали против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», вызвавшего массовые протесты в стране. Трансляция заседания велась в прямом эфире на сайте законодательного органа. За законопроект проголосовал 1 депутат парламента, против – 35, воздержались – 58. «Решение не принято», — сказал спикер парламента Шалва Папуашвили после того, как депутаты проголосовали.

Параллельно с заседанием у парламента проходит митинг. Участники акции аплодисментами поприветствовали решение депутатов «провалить» законопроект. И тут интересно кое о чем напомнить. Например о том, что заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он утверждал, что Москва не имеет отношения к грузинскому законопроекту об иноагентах, «ничего Кремлем не вдохновлялось», сказал он.

При этом он же ранее заявлял, что беспорядки в Грузии на фоне законопроекта об «иноагентах» вызывают обеспокоенность Кремля. Правда, причину для обеспокоенности он называл совсем уж забавную. Мол, России важно, чтобы по периметру границ страны было спокойно. Это, напомню, произнес пресс-секретарь президента той самой России, которая проявила неуважение к территориальной целостности Грузии, начав августовскую войну 2008 года, по итогам которой РФ признала «независимость» Южной Осетии и Абхазии.

А позже, Россия аннексировала украинский Крым, развязала войну в Донбассе, признала так называемые «ДНР» и «ЛНР», после чего уже более года ведет широкомасштабную войну против Украины. В ходе которой РФ «присоединила» к себе еще ряд территорий Украины, уничтожила множество городов, сел, поселков, совершила массу преступлений против человечности.

То есть, Россия сама всегда и везде создавала напряженность, шла всюду с войной, трагедиями, кровью. Происходило это, когда появлялась угроза потери Россией контроля над той или иной страной через политическое руководство и элиту этой страны. В Грузии такой риск есть. Очень многое говорит о том, что все снова пошло не так, как того хотели в Кремле. И с законом «О прозрачности иностранного влияния», и с последствиями его принятия в виде массовых акций протеста, угрожающих теперь сменой власти в соседней с нами стране.

России очень не хотелось бы такого развития ситуации. В Кремле мечтают оставить все так, как есть сейчас. То есть так, чтобы у власти была «Грузинская мечта», возглавляемая российско-грузинским олигархом Бидзиной Иванишвили. И в Кремле явно нервничают, опасаясь, что все снова пойдет не так. А показателем высокой степени нервозности Кремля стало привычно хамское выступление российской пропагандистки Марго Симоньян.

Которая, отрабатывая задание Кремля, пригрозила Грузии ракетным ударом на фоне протестных акций, начавшихся 7 марта в Тбилиси. «Не осталось у них кремленологов, и некому им подсказать, что, в случае повторения августа 2008-го, с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая», — заявила она.

При этом Симоньян придумала сразу три причины для удара по Грузии: российским войскам сейчас «не до сантиментов», в Тбилиси нет Киево-Печерской лавры, россияне никогда не считали себя «одним народом с грузинами». «Российская Федерация никогда не была «Тбилисской Русью». Так что зря вот это все затеяли. Пожалели бы красивый город и темпераментных его жителей. Раз уж они сами себя не жалеют», — заявила пропагандистка.

Она не могла повести себя иначе. Ведь ей за то и платят, сотнями миллионов рублей, чтобы она публично озвучивала то, что не может озвучить Кремль. При этом, она же выбалтывает и критические ошибки руководства РФ. Это ведь она уверяла, что «что там с этой Украиной воевать, два дня только». Война уже идет более года, и свыше 150.000 российских граждан, военнослужащих и мобилизованных зеков, уже перемолото украинской армией. А потери танков и самолетов такие, каких за все годы войны СССР в Афганистане не было.

Экономика РФ при этом трещит по швам. Уже есть сведения о задержках по зарплатам бюджетникам. Уже очевидно, что имеет место «проедание» запасов, которых надолго не хватит. И вот на фоне всего этого Симонян дали команду «фас», на которую она давно натаскана. Обратите внимание, нет у современной России мирной повестки, привлекательной программы для стран бывшего СССР. Только шантаж, только угрозы. Что, естественно, ведет к росту антироссийских настроений везде, где только можно. И ту же Марго Симоньян, уверен, объявят «персоной нон грата» в Грузии. Сейчас или в случае смены власти — это уже детали.