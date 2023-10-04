Экс-помощник депутата Московской городской думы Евгения Ступина Николай Королев направил жалобу в Следственный комитет (СК) и МВД России на руководителя телеканала RT Маргариту Симоньян после ее слов о «термоядерном взрыве» над Сибирью.

По мнению Н.Королева, такого рода высказывания нарушают законы Российской Федерации (РФ).

«Подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже о дикости и несуразности этих заявлений», — заявил Н.Королев.

Он также сообщил, что отправил обращения в СК и МВД РФ. В них мужчина потребовал проанализировать высказывания журналистки и привлечь ее к административной или уголовной ответственности. (news.ru)