Казахстан ведёт список лиц, которые негативно о нём высказываются. Им запрещают въезд в страну. Об этом журналистам сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передаёт Радио Азаттык.

«Естественно, мы этот список ведём. Но это рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать», – сказал Смадияров.

Радио Азаттык добавляет, что о существовании списка «нежелательных для въезда в Казахстан лиц» ведомство сообщало ему ещё в июне 2022 года. МИД отмечал, что в этом перечне «террористы и прочие лица из схожей категории». Тогда же стало известно, что в этот список включён российский пропагандист Тигран Кеосаян – муж Маргариты Симоньян.

Кто и как попадает в этот список, власти не объясняли.