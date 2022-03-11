Более двух недель в Украине идет война. Российские войска продолжают бомбить мирные города и уничтожать жилые дома вместе с инфраструктурой. Например, вчера повредили котельную в Житомире и разбомбили роддом в Мариуполе, что автоматически сделало солдат из армии РФ хуже нацистов.

Как передает # со ссылкой на зарубежные СМИ, по оценкам советника президента Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко, вторжение уже нанесло Украине ущерба на сумму свыше 100 миллиардов США. Цифра колоссальная, так что после победы наших граждан ждет долгий процесс восстановления.

Так, советник президента дал оценку разрушениям во время виртуальной конференции Института международной экономики Петерсона. Комментарий Устенко гласит: «Ситуация — это катастрофа, которая на самом деле намного глубже, чем кто-то может себе представить. Что действительно необходимо сделать, так это ввести полное эмбарго по всему миру на российскую нефть и газ. Это кровавые деньги».

Устенко также сообщил, что из-за войны в Украине закрылось 50 % предприятий, а остальные работают на грани своих возможностей. Хорошей новостью советник Зеленского тоже поделился: наша финансовая система и валюта остаются стабильными.