В Баку по приглашению Федерации альпинизма Азербайджана и сильнейшего альпиниста нашей страны, «Снежного барса» Исрафила Ашурлы приехал Денис Урубко.

Он — сильнейший альпинист на данный момент, обладатель всевозможных наград, включая «альпинистский Оскар» Eiger Award, «Золотой ледоруб» Азии.

Денис Урубко является многократным участником сложнейших спасательных операций в горах. Имеет титул «Снежный барс», прошел все высочайшие (восьмитысячники) мира за 9 лет без использования кислородных балонов, пополнив список рекордсменов.

С Исрафилом Ашурлы Денис познакомился минувшим летом в Кашмире, в экспедиции под Броуд — пиком в Каракоруме. Опытные и именитые альпинисты сразу нашли общий язык:

«Исрафил — очень культурный человек, хорошо разбирается в истории, очень красиво рассказывает о Баку, отзывчивый и готовый помочь по любым вопросам», — говорит Урубку в интервью корреспонденту #.

Исрафил Ашурлы — новоявленный генеральный секретарь Федерации альпинизма Азербайджана. С его приходом на эту позицию в сентябре 2022 года все заиграло новыми красками — у азербайджанских альпинистов появилась надежда и самый настоящий рулевой.

Исрафил может, хочет и готов развивать альпинизм в нашей стране. «Снежный барс» Азербайджана имеет для этого богатейший опыт — Ашурлы был и остается самым опытным, сильным и титулованным альпинистом Азербайджана.

Вместе с Урубко Исрафил намерен открыть новую страницу в развитии отечественного альпинизма:

«У каждого времени свой герой. Многих уже, к сожалению, нет среди нас. Сегодня номер 1 в альпинизме — это Денис Урубко», — говорит Ашурлы.

Приезд Дениса Урубко вдохновил азербайджанских альпинистов. На встречу со знаменитым гостем пришли как представители молодежи, так и местные корифеи восхождений:

«Мы все — одно братство: те, кто ходит в горы как альпинист, как турист или как фотограф», — подчеркивает генсек федерации.

Представляя публике Урубко, Ашурлы сказал, что это человек, который готов пожертвовать всем, что он поставил на алтарь, и забыть о своем восхождении, если кому — то понадобится его помощь:

«Для меня Денис — пример того, каким должен быть альпинист. Он способен слелать то, на что не способен никто другой», — говорит Исрафил Ашурлы.

«Я польщен приглашением в Баку и постараюсь принести пользу. Это мой шанс поддержать людей, которые хотят ходить в горы, техническими знаниями, регулировками, мотивавационными составляющими. Наша задача — развивать альпинизм как вид спорта в Азербайджане. Исрафил по складу мышления — стратег. Он мыслит на много лет вперед. Я же больше тактик, который готов в созданных условиях реализовывать задачи», — говорит Урубко.

С аудиторией альпинист общался тепло и непринужденно. «Я — артист в горах», «Мой организм — это мой инструмент как реализовывать задачи мечты», «Горы — это арена для нашей борьбы, интересов, или, как я иногда выражаюсь, искусства» , «Гора останется стоять миллионы лет. Наша задача получать удовольствие и не ошибаться, ошибки в горах — фатальны», — выступление Урубко разлеталось на цитаты.

Альпинист успешно пишет книги о своих приключениях в горах и снимает документальные фильмы. Один из них был представлен бакинцам.

Нынешний приезд Урубко расчитан на несколько дней. В планах альпиниста — скорое возвращение и намеченная работа с федерацией.