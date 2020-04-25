Урожай против карантина: азербайджанцы Грузии добились своего

На днях парламент Грузии принял решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 22 мая. На этот же срок продлен и принятый ранее список ограничений на период действия режима ЧП.

Но неожиданно оказалось, что меры эти не были продуманы до конца – в тяжелое положение попали люди, целиком зависящие от результатов сельского труда. И в первую очередь это жители тех районов, которые закрыты на жесткий карантин, а въезд и выезд из них строго ограничен.

Речь идет о губернии Квемо Картли (Борчалы), в которой большинство населения – этнические азербайджанцы. Она находится под надзором военных и полиции, которые дежурят на 12 блокпостах.

В результате, 22 апреля жители села Шулавери Марнеульского муниципалитета вышли на улицы на акцию протеста, нарушив тем самым все ограничения. Сотни местных жителей, в основном азербайджанцы, протестовали против трудностей, связанных с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции.

Протестующие требовали немедленного вмешательства властей, чтобы спасти их и поддержать сельское хозяйство. Выяснилось, что поначалу правительство обещало местным жителям постепенно ослабить ограничения, поскольку долгосрочное закрытие региона грозило серьезным ущербом фермерам.

Люди возмущались тем, что у них портится урожай, в частности огурцов, а вывезти и продать его они не могут.

К протестующим приехали губернатор Квемо Картли Шота Рехвиашвили и мэр Марнеули Заур Даргаллы, которые принялись уговаривать участников митинга разойтись по домам. Но некоторые из них в ответ стали скандировать имя президента Саакашвили: «Миша! Миша!»

На месте был замечен представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия», соратник Саакашвили Ахмед Имамгулиев. Он заявил журналистам, что оказался в Марнеульском районе совершенно случайно и не имеет никакого отношения к организации митинга.

Присутствовал на акции и представитель партии Саакашвили «Единое национальное движение» Азер Сулейманов. «Посмотрите, в каком положении люди. Я знаю, какие проблемы в стране, какая ситуация, однако у местных весь урожай остался на земле. Эти люди 24 часа работают, у всех кредиты в банках, а со стороны государства никакой помощи», – выступил на митинге Сулейманов.

В итоге людей удалось успокоить только после обещания представителей власти организовать закупку местной сельхозпродукции, пропуская на территорию района специальные трейлеры.

Появление на месте митинга представителей оппозиционных партий не прошло незамеченным – экс-спикер парламента и исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе выступил на заседании парламента и обвинил оппозицию в организации этого протеста: «Митинг в Марнеули провели представители двух ветвей ЕНД, то есть партии, основателем которой является третий президент Михаил Саакашвили и отколовшейся от нее впоследствии партии «Европейская Грузия». Это очень серьезный акт, преступление, и мы должны предупредить их, чтобы они не играли с огнем».

Трудно судить, насколько он прав в своих утверждениях, в принципе жители были недовольны своим положением и без каких-либо усилий извне.

Но, к чести губернских властей – исполнительных и муниципальных, они смогли найти решение в кратчайший срок. Уже 23-24 апреля были организованы скупка и вывоз сельхозпродукции из региона в Тбилиси.

Как сообщил Общественный телеканал Грузии, в Марнеули активно заработали дистрибьюторы — они скупают сельскохозяйственную продукцию у местных фермеров.

Чтобы не нарушался карантин, власти приняли решение, что дистрибьюторские компании будут сами ездить в район и на местах приобретать сезонные фрукты и овощи у фермеров. «С помощью дистрибьюции и нашими усилиями, 23 апреля вывезли более 100 тонн продукции. Сегодня машины тоже уже на месте и загружаются», — заявил губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили.

Процесс сдачи продукции, который проходит в 10 селах Марнеульского муниципалитета, контролирует полиция и соответствующие местные службы. Гражданам раздают защитные маски и призывают их к соблюдению социальной дистанции.

По словам Рехвиашвили, сейчас у фермеров поспели огурцы. Поэтому, пока что речь идет лишь об этом продукте. Их вывозят из муниципалитета на фурах и маршрутных такси.

Местные власти приняли решение позволить части фермеров вывозить свою продукцию на собственных автомобилях. До пунктов сдачи их сопровождают экипажи патрульной полиции.

«Наша главная задача сейчас — соблюдение дистанции. В ее решение вовлечены МВД и Служба надзора», — отметил мэр Марнеули Заур Даргаллы.

По его словам, составлены списки, определяющие очередность сдачи урожая фермерами. Это была идея губернатора Рехвиашвили.

Что ж, можно только порадоваться за население азербайджанского региона Грузии – сумели решить острую проблему в условиях жесткого карантина. А ведь этого могло и не произойти, и урожай остался бы гнить на полях – скажем, если б республика не пережила революцию роз и правление Саакашвили. Именно тот опыт становления и утверждения демократии не позволяет даже нынешним, довольно инертным властям Грузии совсем уж наплевательски относиться к бедам своих сограждан.