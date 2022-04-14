Социальные сети облетело видео, на котором директор школы №71 Агдамского района (временно расположена в Сабунчинском районе Баку) Ульвия Махмудова вместе с учениками ставит опыт над лягушкой. Инициатора эксперимента не смущает то, что она мучает живое существо, которое подвесили при помощи прищепки. Наоборот, женщина выглядит довольной, улыбается. А вот мне, признаюсь, просмотр этого видео дался с трудом… это видео вызвало возмущение у многих, и это понятно.

Безусловно, была интересна реакция Министерства образования, но никакого осуждения со стороны данной структуры не последовало. Более того, оно, по сути, оправдало происходившее. Там заявили, что проведение экспериментов над живыми существами общественностью воспринимается неоднозначно и всегда вызывает споры, сообщает oxu.az. В Минобразования отметили, что как и все прикладные науки, биология и медицина не могут развиваться без экспериментов. Однако при подобных опытах с целью точного и наглядного объяснения какой-либо темы (например, при изучении темы по биологии «Центральная нервная система» в VIII классе) педагог не должен забывать о проведении соответствующих бесед с учащимися.

То есть ученики должны не только осознавать смысл проведенного эксперимента, но и не терять чувства сострадания к живым существам. «Что вы почувствовали?», «Может ли медицинская наука развиваться без проведения таких опытов?», «Есть ли альтернатива этому?» — подобные вопросы привлекают внимание, мотивируют учащихся думать, искать новые решения, а не быть жестокими», — сказали в ведомстве.

Получается, что дети должны быть свидетелями, а, возможно, и участниками жестокости, и это все якобы во имя науки…

Глава Общественного объединения по защите животных Азер Гараев высказался по поводу произошедшего:

«Эту информацию я прочитал с болью, и даже с отчаянием, до чего дошли… Как такое вообще может происходить в школе? Неужели в Министерстве образования не понимают очевидного? Детская психика настолько чувствительна и ранима, что из любого ребенка такими манипуляциями можно сделать жестокого человека.

Дети в Азербайджане часто становятся свидетелями жестокого обращения с животными – на их глазах сбивают и оставляют без помощи корчащихся от боли собак и кошек, беспощадно отстреливают бездомных собак годами. Они видят на базарах и в зоомагазинах животных, выставленных на продажу в крошечных клетках. Те сидят там целыми днями практически без воды и еды. Дети видели безобразие, которое десятки лет творились в бакинском зоопарке, куда их водили родители. Животные страдали от невыносимых условий содержания, и все кричало о том, что так быть не должно. А теперь подростки становятся свидетелями издевательств над живым существом, не важно, каким именно и какого оно размера. Любое живое существо чувствует боль и ребенка необходимо учить тому, что оно может страдать и ни в коем случае нельзя делать ему больно. В школе такого быть не должно ни в коем случае», – заявил зоозащитник.

Он подчеркнул, что подвешивать лягушку, мучить ее – это только учить детей жестокости, и неважно по какой причине проводится такой опыт. Что должны вынести из таких экспериментов дети? Ничего хорошего.

«Людей, которые проводят подобные опыты, необходимо метлой гнать из системы образования, это мое убеждение, и я уверен, что каждый здравомыслящий человек будет со мной солидарен. Первичная задача педагога – воспитать человека. Стоит ли удивляться при таком воспитании и образовании, что при виде просто проползающей неподалеку змеи, люди тут же хватаются за лопату, чтобы отрубить ей голову, при виде леопарда – за ружье и т.д.», – говорит Гараев.

По его словам, еще в середине 2000-х годов его организация совместно с Минобразования и центром экологического воспитания разработала первое в стране учебное пособие по гуманному экологическому образованию. Там были затронуты все аспекты взаимоотношения человека с животными, в частности ребенка с животными, то, что он видит в повседневной жизни. Это взаимоотношения с сельскохозяйственными животными, дикими животными в неволе, животными- компаньонами. Каждый раздел был посвящен тому, что недопустимо жестокое обращение к животным.

«В конце мы сделали раздел об отношении главенствующих мировых религий к этому вопросу и расшифровали многие аспекты ислама, христианства, иудаизма по отношению к животным. Мы даже коснулись вопроса существования живых уголков и не рекомендовали содержать их в школах, так как во время каникул животные там остаются без присмотра, без надлежащего ухода. Вообще нежелательно содержать диких или экзотических животных в неволе, но если они содержатся, то за ними необходим соответствующий уход и обеспечение его жизненно важных потребностей. И мне очень жаль, что в школах в итоге вместо того, чтобы давать гуманное экологическое образование, проводят такие вот опыты…», – заявил зоозащитник

Эксперт в области образования Надир Исрафилов также не считает такие опыты в школе приемлемыми.

«Это видео вызвало у многих негативную реакцию. Педагог проводит опыт, и смеется… Мы много говорим об агрессии, буллинге, а тут такое… Опыт объясняется практическими занятиями, но это не оправдание. Сейчас есть множество средств, когда можно показать ту же лягушку, использовав макеты, различные фильмы. Разве есть необходимость разрезать живую лягушку? Конечно, нет! В какой программе по биологии говорится о том, что нужно резать на уроке живую лягушку?», – говорит эксперт.

Задача учителя – сеять разумное, доброе, вечное, но что-то пошло не так, раз жестокие эксперименты на уроках считаются явлением нормальным…