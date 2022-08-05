Созданная на днях в России «Группа по расследованию антироссийских действий» (ГРАД) в сфере культуры составила список «агентов иностранного влияния» и их «пособников» в госструктурах. Инициатором идеи выступила партия «Справедливая Россия – За правду».

В список «агентов» включили телеведущего Ивана Урганта и его «пособника» гендиректора Первого канала Константина Эрнста, режиссёра Александра Молочникова и его «пособника» директора Большого театра Владимира Урина, а также группу «Би-2» в качестве «агента».

Телеведущий Иван Ургант иронично отреагировал на требование Группы в своем Telegram-канале.

Ургант в качестве ответа на требование внес ряд инициатив, в том числе, в рамках поддержки идеи «русского маккартизма», выдвинутой группой, он предложил «изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома «Back in USSR».

Кроме того, он предложил данной группе изменить их аббревиатуру ГРАД, поскольку она «не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться».

Телеведущий также высказался о том, что Группе по расследованию антироссийской деятельности стоит переименоваться в «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества» (ГОВНО).

В феврале телевизионное шоу «Вечерний Ургант» сняли из эфирной сетки Первого канала. Представители телеканала объяснили, что программу не планируют закрывать, отметив, что выпуски шоу заменят общественно-политическими передачами.