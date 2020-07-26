Ураган «Ханна» со скоростью ветра 150 км/ч приблизился к побережью Техаса

Мощный атлантический ураган «Ханна» достиг побережья Техаса, скорость ветра в его эпицентре достигла 150 км/ч, сообщает телеканал NBC 5 со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

«В течение выходных техасцы должны прислушиваться к указаниям местных чиновников и сохранять бдительность в отношении этой суровой погоды, чтобы обеспечить безопасность себе и своим близким», — цитирует телеканал слова губернатора Техаса Грега Эббота.

По данным американских специалистов, в настоящее время ураган находится на расстоянии 115 км от города Корпус-Кристи. Он приближается к побережью со скоростью 64 км/ч, скорость ветра внутри него уже достигла 150 км/ч.

В настоящее время информация о жертвах или разрушениях не поступала. Экстренные службы Техаса приведены в повышенную готовность. (Газета.Ру)