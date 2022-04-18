Власти Саудовской Аравии вынудили президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади сложить полномочия и передать их президентскому руководящему совету, сейчас президент фактически находится под домашним арестом.

Как передает ТАСС, об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и йеменских чиновников.

В апреле президент Йемена через семь лет гражданской войны, начавшейся, в частности, из-за его нежелания отдавать власть в руки сместившим его хуситам, передал все властные полномочия на переходный период президентскому руководящему совету, в который вошли восемь известных политических лидеров. Создание совета было объявлено по итогам межйеменских консультаций в Эр-Рияде, участники которых призвали новую властную структуру начать переговоры с хуситами.

По данным американской газеты, во время переговоров в Эр-Рияде наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд вручил президенту Йемена «письменный указ», в котором излагались положения о делегировании полномочий совету. Как указали опрошенные изданием чиновники, Мухаммед сказал лидеру Йемена, что другие участники консультаций согласились с необходимости его отставки.