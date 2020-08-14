Universal снимет продолжение фильма «47 ронинов» с Киану Ривзом

У фэнтези-драмы «47 ронинов», в которой главную роль исполнил Киану Ривз, будет продолжение. Сиквел снимет Студия Universal 1440, которая относится к Universal Pictures, передает портал The Deadline.

Режиссерское кресло займет Рон Юань. Он сыграл царя Цаня в фильме компании Disney «Мулан». Кроме того, Юань снял ленту «Шаг вперед 6: Год танцев».

Как сообщается, действие сиквела развернется спустя 300 лет после событий, которые были показаны в оригинальном фильме.

Первая часть картины вышла еще в 2013 году, однако провалилась в прокате. Лента основана на японском народном предании о 47 самураях, которые дали клятву отомстить за смерть своего господина.(Газета.Ru)