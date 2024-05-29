Индия изучает возможность возобновления импорта пшеницы из России после шестилетнего перерыва. Как сообщает The Economic Times со ссылкой на источники, Нью-Дели планирует отменить 40% импортный налог на российское зерно для пополнения сокращающихся запасов и стабилизации растущих цен.

По данным издания, принятие такого решения ожидается после завершения всеобщих парламентских выборов в стране, итоги которых будут объявлены 4 июня. Чтобы успеть к сбору урожая в России, правительство Индии намерено определиться с отменой пошлины до конца июня.

В настоящее время в Индии действуют строгие ограничения на импорт зерновых, в том числе пшеницы. Эти меры были введены в 2018 году для защиты национальных производителей. Сейчас страна практически не закупает пшеницу и некоторые виды бобовых за рубежом.