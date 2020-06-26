Unilever приостановит рекламу в социальных сетях в США

Международная компания Unilever приостановит рекламу в Facebook, Twitter и Instagram в США из-за «поляризованной атмосферы». Об этом сообщается на сайте производителя, пишет Газета.Ру.

«Учитывая нашу структуру ответственности и поляризованную атмосферу в США, мы решили, что начиная с настоящего момента до, по крайней мере, конца года, мы не будем размещать рекламу брендов в социальных сетях платформ Facebook, Instagram и Twitter в США», — говорится в заявлении.

Отмечается, что дальнейшее размещение рекламы «не принесет пользы для людей и общества». В Unilever добавили, что следят за ситуацией и при необходимости пересмотрят решение.